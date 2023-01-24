Memurlar disiplin affı istiyor!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:27

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:27

Milyonlarca memur, çeşitli sebeplerle aldığı disiplin cezalarının yıllarca sicilinde bir leke olarak kalmasının verdiği ağır yükün yanı sıra görevde yükselememe, öğretmenlerin uzman öğretmen olamama gibi olumsuzlukları nedeni ile hem kendilerinin hem de ailelerinin çok fazla yıprandığını belirtti. Ayrıca memurlar hükümetin seçim yatırımı olarak her kesime vaatlerde bulunduğunu kendilerinin ise ne hükümet ne de muhalefet tarafından fark edilmediğini ancak aileleri ile beraber ciddi bir oy potansiyellerinin olduğunu belirttiler.

Hükümete seslenen memurlar devlet için hiçbir maddi yükü olmayan fakat kendilerinin moral ve motivasyonunu son derece artıracak memur sicil affının bir an önce çıkarılmasını beklediklerini ifade ettiler.

En son 2006 yılında çıkan disipilin affı sonrası aradan geçen 17 yıl boyunca 2013 ve 2014 yıllarında memurlar için disiplin affı çıkacak söylentileri memurlarda heyecan yaratsa da uygulamaya geçilemeden rafa kaldırıldı.

31/05/2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün meclis adalet komisyonuna sunduğu disiplin affı teklifinin ardından 04/05/2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de sunduğu disiplin affı kanun teklifi halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda beklemektedir.