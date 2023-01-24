Memurlar disiplin affı istiyor!
Seçim öncesi öğrenci affı, imar affı, KYK faizlerinin silinmesi, icra borçlarının silinmesi, EYT’lilere emeklilik hakkının verilmesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gibi gelişmelerin yaşanması kamu kurumlarında çalışan veya ihraç olan memurların disiplin affına yönelik beklentilerini artırdı.
Milyonlarca memur, çeşitli sebeplerle aldığı disiplin cezalarının yıllarca sicilinde bir leke olarak kalmasının verdiği ağır yükün yanı sıra görevde yükselememe, öğretmenlerin uzman öğretmen olamama gibi olumsuzlukları nedeni ile hem kendilerinin hem de ailelerinin çok fazla yıprandığını belirtti. Ayrıca memurlar hükümetin seçim yatırımı olarak her kesime vaatlerde bulunduğunu kendilerinin ise ne hükümet ne de muhalefet tarafından fark edilmediğini ancak aileleri ile beraber ciddi bir oy potansiyellerinin olduğunu belirttiler.
Hükümete seslenen memurlar devlet için hiçbir maddi yükü olmayan fakat kendilerinin moral ve motivasyonunu son derece artıracak memur sicil affının bir an önce çıkarılmasını beklediklerini ifade ettiler.
En son 2006 yılında çıkan disipilin affı sonrası aradan geçen 17 yıl boyunca 2013 ve 2014 yıllarında memurlar için disiplin affı çıkacak söylentileri memurlarda heyecan yaratsa da uygulamaya geçilemeden rafa kaldırıldı.
31/05/2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün meclis adalet komisyonuna sunduğu disiplin affı teklifinin ardından 04/05/2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de sunduğu disiplin affı kanun teklifi halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda beklemektedir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Cumhur İttifakı'nda kriz derinleşti
- 'Sinan Ateş cinayeti Erdoğan’ın son baş ağrısı'
- Aşırı sağcı lider Kuran'ı yırttı
- CHP'den Buldan'a ilk yanıt geldi