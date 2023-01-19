Memuru mağdur ettiler: Yasa geç kalıp ek bordro hazırlanamayınca maaş eksik yattı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:43

TÜİK’in Aralık 2022 ile ilgili enflasyonu 3 Ocak’ta açıklamasıyla, kamu çalışanlarının geçen yılın ikinci yarısıyla ilgili enflasyon farkı netleşti.

2023’ün ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 16.4 artış ortaya çıktı.

Ancak bu yetersiz kalınca ek zam gündeme geldi. İktidar önce toplam artışı yüzde 25, daha sonra yüzde 30 olarak duyurdu ama süreç uzadı. Toplusözleşme dışında artış olduğu için yasal düzenleme gerekiyordu. İktidar işi ağırdan alınca ek zam öngören yasa 13 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girebildi. Ancak kamuda bordrolar ayın 8-10’u gibi hazırlandığı için ek zamlar da yetişmedi.

EMEKÇİ ZOR DURUMDA

Kamu çalışanları ayın 15’inde eksik maaş aldı. Bu da mutfak harcaması, kira, kredi kartı borcu, okul parası gibi ödemelere maaşı yetmeyen emekçiyi zor durumda bıraktı. Şimdi ek bordro yapılarak kalan bölümü yatırılacak. Ancak bu da maaşların gelecek haftaya sarkmasına neden olacak. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, ayın 1 ile 15’i arasındaki farklar ile yüzde 13.6’lık ek zammın henüz yatmadığını söyledi. Hamzaçebi, yasanın geç çıkması nedeniyle bordroların yetişmediğini, maaşların da geciktiğini belirterek “Ek bordro gerekiyor. Maaş iki gün önceden de bankaya yatıyor. Bankada iki gün bekliyor. Maaşların kalan bölümlerinin bu haftanın sonuna doğru ya da gelecek hafta yatmasını bekliyoruz. Oysa yasa daha önce çıkarılabilirdi. Memurlar mağdur edildi. Herkesin ona göre ödemesi var” dedi.