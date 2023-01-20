Bursa'daki Erdoğan seferberliğine CHP'den tepki: 'Gelmeyen memurlara işlem yapılırsa takipçisi olacağız'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:52

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 16:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birtakım açılışlar yapmak üzere cumartesi günü Bursa’ya gelecek. Erdoğan’ın Bursa’da düzenleyeceği mitingi için Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı gönderildi.

Yazıda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak 2023 cumartesi günü saat 13:00’te Gökdere Meydanı’nda gerçekleştireceği, ilimizde tamamlanan yatırımların açılış törenine gerekli katılımın sağlanması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, kamu çalışanlarına yönelik mitinge katılım zorunluluğuna tepki gösterdi. Hafta sonu yapılacak mitingin mesai saatleri dışında olduğunu ve bunun kamu çalışanları için angarya olarak olacağını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, birtakım açılışlar yapmak üzere cumartesi günü Bursa’ya geliyor. Bu mitinge Bursa Valiliği, tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının katılımını zorunlu kıldı. Bu, tamamen hukuksuz bir uygulamadır. Mitingin cumartesi olduğu düşünülürse mesai dışı bir çalışma olacağı için, en hafif deyimiyle angaryadır. Mitinge katılmayan memurlar hakkında eğer işlem yapılırsa bunun takipçisi olacağız. Üçüncü dünya ülkelerinde bile olmayan, demokrasinin 'd'sine bile sahip olmayan ülkelerde bile olmayan uygulama nedeniyle halkımızın, memurlarımızın bu angaryaya maruz kalmasını şiddetle kınıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve refah içinde, demokrasiyle yaşayacağı bir Türkiye vaat ediyoruz. Geliyor gelmekte olan."