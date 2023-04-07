Memurlar iş bıraktı: İnsanca yaşamak istiyoruz

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

AKP iktidarının tercih ettiği politikalar sonucu patlak veren ekonomik krizin altında ezilen kamu emekçilerinin tepkileri artarak sürüyor. Memurlar bu kez hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ücretlerle ilgili açıklamalarını hem ağırlaşan iş yüküne karşılık yetersiz hakları protesto etmek için meydanlara indi.

Bilgin’in öğretmen veya kamu çalışanlarının ücretlerinin 20 bin TL’nin üzerinde olduğunu söylemesi üzerine dün Ankara’da Çalışma Bakanlığı önünde toplanan Eğitim-İş ve Büro-İş sendikaları, “Gerçeği anlatmaya maaş farkımızı almaya geldik” sloganıyla eylem yaptı.

"İKRAMİYE HAKKIMIZ"

Burada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bakan Bilgin gerçeğe tezat, toz pembe bir tablo çizmiştir. Gerçek en düşük memur maaşının açlık sınırının altında kaldığı ve 4 yıllık bir öğretmenin 12 bin TL maaş aldığıdır” dedi.

Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi ise şu vurguyu yaptı: “Bilgin’in açıklamaları milyonlarca EYT’liyle SGK çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Mevcut personel kapasitesiyle 21 yılın birikmiş işini çözmek mümkün değil. Linç edilmeye, hedef gösterilmeye başladık.”

Artan iş yükü ile düşük ücretler başta olmak üzere, yaşadıkları sıkıntıları protesto eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçileri ise dün tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de bir kez daha sesini yükseltti. “İkramiye hakkımız söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganları ve alkışlarla kurumu protesto eden kamu emekçileri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven şöyle konuştu:

“SGK çalışanları olarak vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve insanca ücret, insanca çalışma koşulları için TBMM’yi göreve çağırıyoruz. SGK emekçileri olarak 2012 yılından bu yana gasp edilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz.”