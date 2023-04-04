İnfaz koruma memuru kadın arkadaşını vurup intihar etti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:39

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 11:06

Olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya mevkisinde meydana geldi. 2 el silah sesi duyup, park halinde 55 ACN 498 plakalı cipin yanında, yerde biri kadın 2 kişiyi kanlar içinde görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı infaz koruma memuru Turan Erdoğan ile Sonay G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Turan Erdoğan kurtarılamadı. Sonay G.’nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polisin ifadelerine başvurduğu görgü tanıkları, ikilin tartıştığını, ardından silah sesleri geldiğini söyledi.

Yapılan ilk incelemede, Turan Erdoğan'ın tabancayla Sonay G.’yi vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.