Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi Meclis'ten geçti

Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 lira ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:27
Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi Meclis'ten geçti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" açıklamasını yaptı.

Vedat Işıkhan şunlarını söyledi:

"Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık.

Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti.

Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak.

Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Memurlarımız için hayırlı olsun" 


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