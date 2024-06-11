Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:11

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3.000 lira olarak belirlenirken gözler ödemelere çevrildi. İkramiyelerden emeklilerin yanı sıra şampiyon sporcular, kör korucuları, dul ve yetim maaşı alanlar ve diğer hak sahipleri de yararlanacak. Peki, 3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 YATTI MI?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Bayram sebebiyle hak sahiplerine toplam 42 milyar TL ödeme yapılacak.

4C Emekli Sandığı emeklilerinin ödemeleri bugün hesaplara geçecek. 4B Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 11 Haziran Salı günü yapılacak.

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne “ Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi yapabilir.