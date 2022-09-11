Memurların büyükşehirlerden tayin talebi 3'e katlandı
Büyükşehirlerde görev yapan memurların maaşlarının önemli bir bölümü kiraya gidiyor. Memurlar çareyi tayin istemekte buldu. Büyükşehirlerden memurların tayin talebi sayısı önceki yıllara göre 3 kat arttı.
Büro Memur-Sen'in verilerine göre, kamu çalışanlarının büyükşehirlerden tayin talebi önceki yıllara göre 2-3 kat arttı.
Sendika Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını belirterek, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.
"BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞAYAN MEMUR ARKADAŞLARIMIZIN PARASI KALMIYOR"
Memur göçünün en önemli nedeninin astronomik rakamlara ulaşan kiralar olduğunu vurgulayan Yazgan, “'Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor” diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞANLARA TAZMİNAT TALEBİ
Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarına tazminat verilmesi çağrısı yaptı. NTV'de yer alan habere göre, memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, “En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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