Cumhuriyet Gazetesi Logo
Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!
Paylaş

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

26.08.2025 14:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

Toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu dördüncü görüşmesi başladı. Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca süreç Kamu Hakem Kurulu’na taşındı. Kurulun vereceği karar kesin olacak.

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

HAKEM KURULUNDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Kamu Hakem Kurulu devreye girdi. Üçüncü toplantısını dün yapan kurul, bugün saat 14.00'da dördüncü kez toplandı. 

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

KARAR NİHAİ OLACAK

Kamu Hakem Kurulu’nun vereceği karar kesin olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak. Memur-Sen, uzlaşmazlık sonrası toplantı tutanağını kurula götürmeyeceğini duyururken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu’na taşımıştı.

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 4 zam önerdi.
15 ağustosta sunulan ikinci teklifinde taban aylığa 1000 TL artış teklif edildi. 18 ağustosta yapılan son görüşmede ise 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için yüzde 4 + 4 zam önerisi getirildi.

Memurların gözü bu kararda: Hakem Kurulu dördüncü toplantısı başladı!

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu.
2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.

İlgili Konular: #Memur #memur zammı #Vedat Işıkhan #Kamu Görevlileri Hakem Kurulu