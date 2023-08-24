Memurun işi hakeme kaldı!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2024-2025 dönemi toplusözleşme sürecinde, son görüşmede 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken zam oranının da içerisinde yer aldığı genele ilişkin konularda uzlaşma çıkmadı. Zam oranında son kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek.

Yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu işvereni arasında önceki gece saat 21.00’de başlayan son görüşme dün sabaha karşı 03.40’ta sona erdi. Türkiye Kamu-Sen’in katılmayacağını açıkladığı, KESK’in davet edilmediği görüşmelerde zam oranında anlaşma sağlanamadı. İktidar, 14 Ağustos’ta 2024 için yüzde 14+9, 2025 için yüzde 6+5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos’ta sadece 2024 teklifinde 2 puanlık artış yaparak yüzde 15+10’a çıkarmıştı. Memur-Sen, 2024 için refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 için de refah payı dahil yüzde 40 zam istemişti.

(Ali Yalçın)

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu vurguyu yaptı: “Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplusözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplusözleşme sonuçlandı.”

(Vedat Işıkhan)



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” dedi.

Öte yandan zamla ilgili son kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 11 üyesinden 7’sini doğrudan ya da dolaylı olarak cumhurbaşkanı belirliyor.