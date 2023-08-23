Sözleşmenin son gününde memur eylem yaptı, Türkiye Kamu-Sen ise masadan çekildi: Memurlar isyanda

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin gelecek iki yıldaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplusözleşme görüşmelerinin son gününde emekçiler eylemdeydi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ile Kamu Sendikaları Platformu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde açıklama yaparken Türkiye Kamu-Sen, “Vebale seyirci olmayacağız” diyerek masadan çekildi.

Ağustos başında başlayan görüşmelerde 14 Ağustos’ta 2024 için yüzde 14+9, 2025 için yüzde 6+5 zam öngören teklif sunan iktidar, daha sonra bunu 2024 için 2 puan artırarak yüzde 15+10’a çıkarmıştı. 2025’te ise bir değişiklik yapılmadı. Ancak bu teklifler, Merkez Bankası’nın 2024 için yüzde 33, 2025 için de yüzde 15 olan enflasyon tahminlerinin bile altında kaldı. Bu teklifleri kabul etmeyen yetkili konfederasyon Memur-Sen, iktidardan yeni teklif vermesini istedi. Görüşmelerin son günü olan dün, gün boyunca temaslar “perde gerisinde” devam etti. Bakanlıkta, hizmet kollarına ilişkin görüşmeler kapsamında Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri çalışmalarını sürdürdü. Gün içinde açıklama yapılmazken görüşmeler geç saatlere kadar devam etti.

‘VEBALE SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ’

Bu arada masadaki üç konfederasyondan biri olan Türkiye Kamu-Sen artık görüşmelere katılmayacağını duyurdu. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’i basiretsizlikle suçlayan Türkiye Kamu-Sen, şu açıklamayı yaptı: “Ne yazık ki geride kalan 6 toplu sözleşmede olduğu gibi 7. dönem toplusözleşme görüşmeleri de yetkili konfederasyonun basiretsizliği ve iş bilmezliği ile heba edilmek üzeredir. Türkiye Kamu-Sen olarak 25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorununun tartışılmadığı, hayati önem taşıyan yüzlerce konunun gündeme dahi getirilmediği, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalan, enflasyon tahmininin bile altındaki maaş artış teklifleriyle gelinen ve yalnızca yasak savmak adına yapılan toplusözleşme görüşmesine katılmayacak, yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci olmayacağız.”

SANDIK BAKANLIK ÖNÜNDE

İşyerlerinde grev oylaması yapan KESK ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne de grev sandığı kurdu. Sandıktan grev kararı çıktı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu emekçilerinin açlığa, sefalete mahkûm edilmeye çalışıldığı bir duruma izin vermeyeceklerini söyledi. “Sözleşme varmış ve müzakere yürütülüyormuş gibi” yapıldığını belirten Bozgeyik, “Bu tiyatroyu, bu ortaoyununu devam ettirmenin hiçbir anlamı kalmamıştır” dedi. Bozgeyik, masadan çekilen Türkiye Kamu-Sen başta olmak üzere diğer konfederasyonlara da ortak eylem çağrısında bulundu.

PLATFORMDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Memur temsilcilerinde öfke yükselirken aralarında Birleşik Kamu-İş’in de bulunduğu sekiz konfederasyon ve bir sendikanın katılımı ile oluşturulan Kamu Konfederasyonları Platformu da dün yurt genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Platform, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İktidarın kamu emekçilerinin “aklıyla dalga geçtiğini” kaydeden platform Sözcüsü Mehmet Yeşildağ, “Maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır” dedi.