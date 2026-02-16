Memurun yoksulluk sınırı 100 bin TL’yi aştı: Beslenme maliyeti günlük 1.447 TL!

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Şubat 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, memur ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı mali baskı artarak sürüyor.

Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için Şubat 2026 itibarıyla yapması gereken aylık harcama tutarı 43 bin 415 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 68 bin 865 TL düzeyinde belirlendi.

Gıda giderleri ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı ise 105 bin 273 TL olarak kaydedildi.

AÇLIK SINIRI VE YAŞAM MALİYETİ ARTTI

BES-AR verilerine göre sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1.447 TL’yi aşmış durumda. Böylece açlık sınırı, çalışanların gelir düzeyiyle arasındaki farkı korumaya devam etti.

Araştırmada, 2026 yılında da asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Büyükşehirlerde görev yapan kamu emekçilerinin barınma giderlerinin bütçedeki payı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Buna göre kamu çalışanları, barınma ihtiyacını karşılayabilmek için maaşlarının yaklaşık yüzde 75-80’ini kiraya ayırmak zorunda kalıyor.

Yüksek kira bedelleri nedeniyle bazı kamu emekçilerinin, barınma maliyetini düşürmek amacıyla öğrenci evi modelinde birden fazla kişiyle birlikte yaşamak zorunda kaldığı da araştırmada yer aldı.