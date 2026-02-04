Kamu emekçisinin zammı yılın ilk ayından eridi: 'Bu tablo; yanlış sendikal tercihlerin, suskunluğun ve teslimiyetin sonucu'

TÜİK yeni yılın ilk ayı Ocak'ın enflasyonunu yüzde 4.84 olarak açıkladı. Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, memura verilen zammın daha ilk aydan eridiğini vurguladı.

"İŞVEREN–SENDİKA EL ELE DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Daha maaşlar cebe girmeden; kira, gıda, ulaşım ve temel tüketim kalemlerindeki artışların, memurun alım gücünü düşürdüğünü belirten Kuruoğlu, "Toplu sözleşme masasında memurun hakkını savunması gereken sözde ‘Konfederasyonlar’ iktidarla kol kola girerek milyonlarca kamu çalışanını sefalete, emeklileri ise açlığa mahkûm etmiştir. Bu sözleşmeler memurun değil, siyasi iradenin ve işverenin taleplerine göre şekillenmiştir.

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tesadüf değildir. Bu tablo; yanlış sendikal tercihlerin, suskunluğun ve teslimiyetin sonucudur. Yetkiyi alanların sorumluluktan kaçmasının bedelini memur ve emekli ödemektedir. Biz buradayız. Alın terinin ezilmesine, emeğin yok sayılmasına, memurun ve emeklinin aklıyla alay edilmesine asla razı değiliz. İnsan onuruna yakışır bir ücret ve adil bir toplu sözleşme için sendikal mücadelemize devam edeceğiz. ‘İşveren–sendika el ele düzenini’ değiştireceğiz” dedi.