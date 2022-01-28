Meral Akşener'den 'iflas' uyarısı

28 Ocak 2022 Cuma, 14:07

İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı.

İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, TEİAŞ da Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

''SANAYİCİYİ İFLASA SÜRÜKLÜYOR''

Yaşanan krize ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim'' dedi.

''KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK''

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, ''Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış ve maalesef önümüzdeki kış çok sert geçecek'' dedi.

''ENFLASYONU TETİKLER''

Konuya ilişkin konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ''Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir'' ifadelerine yer verdi.

''KESİNTİ TÜRKİYE'DEN KAYNAKLI''

İran'dan alınan doğalgazın kesilmesi ve bu paralelde elektrik üretiminde doğalgazın yetersiz olması nedeniyle sanayi tesislerinde üretimin durmasının yankıları devam ederken, İran Milli Gaz Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti İran tarafından kaynaklanmıyor. Bazergan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının aksamasının ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmış olup, sorunlar giderilene kadar kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz ihracatının akışı sağlandı. Ancak Türk tarafındaki doğalgaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülke şu anda gaz alamıyor.”