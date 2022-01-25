Patronlar doğalgaz krizine isyan etti: Milyarlarca kayıp olacak
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, doğalgaz ve elektrik kısıntısına bağlı olarak yaşanacak üretim kesintilerinin çelik sektöründe 1 milyar lira kayba neden olacağını söyledi.
İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı.
İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, TEİAŞ da Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bu hafta 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.
''1 MİLYAR TL KAYBA SEBEP OLACAK''
Reuters'a konuşan Aslan, "10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak" dedi.
CEZALAR SÖZ KONUSU OLACAK
Aslan, ayrıca ihracat tarafında da zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller, cezalar, indirimlerin; yüklenmeyecek gemiler için de bekleme bedelleri ve cezaları söz konusu olacağına işaret etti.
TAM KAPANMA GÜNDEMDE
Doğalgaz kesintilerine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, ''İran’dan gelen gazın kesilmesi, üretimi neredeyse yarı yarıya etkiledi. 1-1,5 yıldır çok kurak geçiriyoruz. Barajlar son 27 yılın en düşük düzeyinde. 'Gaz stoku ne kadar var?' diye soruldu. Bir ülkenin gaz stokunun tamamen tüketmesi tabii ki mümkün değildir. Biz ilk başta 10 günlük süreçte yüzde 40’lık kesinti ile atlatabiliriz demiştik. Sanayicilerimiz yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulundu. Biz de buna göre, planlamamızı yaptık. Bu süreci en kısa şekilde atlatmaya çalışacağız'' dedi.
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