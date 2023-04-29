Mercedes-Benz C-Serisi'ne güvenlik ödülü
Mercedes-Benz'in 5. nesil C-Serisi Top Safety Pick+ ödülünü aldı.
Mercedes-Benz, 5. nesil C-Serisi'nin sunduğu teknolojik özellikleri ve sürüş donanımlarıyla müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Son yapılan açıklamaya göre araç, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden (IIHS) Top Safety Pick+ ödülü aldı.
IIHS tarafından gelişmiş kaza önleme teknolojilerine, iyi bir far grubuna ve yan çarpışma testlerinden başarılı sonuç alan araçlara verilen Top Safety Pick+ ödülünü alan yeni otomobiller arasında Mercedes-Benz C-Serisi de yer aldı.
KAZA ÖNLEME TEKNOLOJİSİ
Araç, opsiyonel olarak alınabilen kaza önleme teknolojisi ve gelişmiş LED far grubuyla kurumdan geçer not alma başarısı gösterdi.
Ancak araçta opsiyonel donanımlar olmadığı zaman güvenirliği için bir alt başarı seviyesi olan Top Safety Pick ödülü verildi.
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