Clio'nun fiyatı 1 milyon TL'yi geçti

Yayınlanma: 17.07.2023 - 19:12

Güncelleme: 17.07.2023 - 19:12

2023 model Renault Clio fiyatı son yapılan zammın ardından 817.000 TL'den başlıyor. Bir ay 609.000 TL seviyesinde olan araç ay içerisinde yüzde 34 zamlandı. Clio'nun otomatik şanzımanlı modellerinin en uygun fiyatı ise 907.000 TL. En üst seviyedeki Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise artık 1.018.000 TL liste fiyatına sahip.

Renault Clio fiyat listesi şöyle: Joy 1.0 SCe 65 bg - 817.000 TL Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 907.000 TL Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 948.000 TL Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL