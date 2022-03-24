Meriç Köyatası ve Selçuk Geçer'den yıl sonu dolar tahmini

24 Mart 2022 Perşembe, 13:28

Ekonomist Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası, Youtube üzerinden yaptıkları canlı yayında, dolar kuruna ilişkin nisan ayı ve sene sonun beklentilerini açıkladı. Geçer ve Köyatası enflasyonun yüksek seyirde devam etmesi haline dolar kurunun sene sonunda 29-30 TL bandında olacağını ifade etti.

“18 TL BANDI MAZİDE KALACAK”

Dolar kurunun Nisan’ın ilk haftasında 16 TL’yi göreceği tahmininde bulunan Meriç Köyatası, “Ama burada durmayacak. 18 TL bandı mazide kalacak. Nisan’ın ilk haftasında ralli başlar diyorum Mayıs’ın ortasına kadar gider diyorum” tahmininde bulundu.

Dolar kuru için sene sonunda 29-30 TL olacağını iddia eden Meriç Köyatası, Selçuk Geçer’in de aynı tahmini yaptığını anımsatarak, "Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yılsonu dolar kuru için 29-30 TL tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık” dedi.

İşte Meriç Köyatası ve Selçuk Geçer'in o açıklamaları:

"Şimdi sen geçen gün dolar kurunu önce 15.80- 16 TL’lere gelir dedin. Daha sonra bunun duracağı yer 18’ler değil 22 TL’lerdir dedin. Sonra ben de aldım elime kağıt kalemi enflasyon rakamlarına baktım. Mart’ta dehşet bir gidişat var.

Benim bu gidişata göre Nisan’ın ilk haftasında kurda gördüğüm nokta 16 TL. Ama burada durmayacak. 18 bandı mazide kalacak. Nisan’ın ilk haftasında ralli başlar diyorum Mayıs’ın ortasına kadar gider diyorum. Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yılsonu dolar kuru için 29-30 TL tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık."