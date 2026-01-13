Merkez Bankaları arasında dev dayanışma: Fed Başkanı Powell neden Trump'ın hedefinde?

Küresel merkez bankaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a destek mesajı yayımladı. Yapılan ortak açıklamada, “Fed Başkanı Powell ile dayanışma halindeyiz” ifadesine yer verilirken, Powell’ın görevini kamu yararı, hukuk düzeni ve demokratik hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Powell’ın karar alma süreçlerinde kamu çıkarını esas aldığı belirtilerek, “Powell, hukuk düzeni ve demokratik hesap verebilirlik temelinde görevini layıkıyla yerine getirdi” denildi.

NEW YORK FED BAŞKANI WILLIAMS’TAN DESTEK

New York Fed Başkanı John Williams da Fed Başkanı Jerome Powell’a açık destek verdi. New York’taki Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Williams, Powell’ın Fed’in uzun yıllara yayılan liderlik kadrosu içinde kamu görevini temsil ettiğini söyledi. Williams, Powell’ın “yüksek belirsizlik dönemlerinde Federal Rezerv’i sakin bir şekilde yönetme” konusundaki performansını övdü.

Williams ayrıca Powell’ın “kusursuz dürüstlüğe sahip bir adam olduğunu kanıtladığını” belirterek, para politikasının mevcut koşullarda iyi konumlandığını ifade etti. Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimi konusunda aceleci davranmayabileceğine işaret eden Williams, yakın vadede ek indirim ihtiyacının azaldığını dile getirdi.

MERZ: MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI HAYATİ ÖNEMDE

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de merkez bankaları üzerindeki siyasi baskılara ilişkin endişelerini kamuoyuyla paylaştı. Hindistan’ın Bengaluru kentine yaptığı ziyaret sırasında konuşan Merz, dünya genelinde merkez bankaları üzerindeki siyasi etkinin giderek güçlendiğini söyledi.

Merz, “Sadece son birkaç gün veya hafta değil, bir süredir dünyadaki merkez bankaları üzerinde siyasi etkinin ne kadar güçlü hale geldiği konusunda endişeliyim. İyi nedenlerle, Avrupa'da, Almanya dahil, her zaman merkez bankasının bağımsızlığını son derece önemli gördük. Umarım durum böyle kalmaya devam eder” ifadelerini kullandı. Merz, para politikası kararlarının siyasi müdahaleden uzak alınmasının ekonomik istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Fed tarihinde benzeri görülmemiş bu kriz Jerome Powell’ın Fed’in Adalet Bakanlığı’ndan celp aldığını duyurmasıyla gündeme gelmişti. Celplerin, Powell’ın Senato’daki ifadesi ve Fed’in genel merkez binasında uzun süredir devam eden yenileme projesine ilişkin savunmasıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Başkan Trump ve müttefikleri söz konusu projeyi pahalı ve kötü yönetilmiş olarak eleştirirken, Powell pazar gecesi yaptığı açıklamada soruşturmanın, Fed’in faiz politikalarına yönelik siyasi baskı girişimlerinin bir parçası olduğunu savunmuştu.