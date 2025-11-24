Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası 2025 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi devam edecek mi?
MERKEZ BANKASI 2025 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB’nin yayımladığı takvime göre Kasım ayında PPK yapılmayacak. Yılın son kritik toplantısı ise 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.
Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtildi.