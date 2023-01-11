Merkez Bankası açıkladı: Cari açık kasımda 3.7 milyar dolar, 11 aylık net hata noksan 22.3 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; kasımda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar oldu.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar olarak kaydedildi. Net hata noksan kalemi kasımda 899 milyon olarak olarak gerçekleşirken, 11 aylık net hata noksan 22,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi kalemi 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

538 MİLYON DOLAR PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 775 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 538 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 65 milyon dolar net satış yaptı.

Resmi rezervlerde kasımda 3 milyar 613 milyon dolar net artış oldu.

NET HATA VE NOKSAN NEDİR?

Ülkeler arası ekonomik ilişkileri gösteren ödemeler dengesi tablosundaki eksikler ve hatalar için kullanılan bir terimdir. Tabloda bulunan verilerin fazla ya da eksik verilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Ölçümde yapılan hatalar da net hata ve noksanların ortaya çıkmasının bir başka sebebidir.

"Cari işlemler hesabı" ve "sermaye hesabı"nın toplamının her zaman "finans hesabı" kalemine eşit olması gerekir. Veriler farklı kaynaklardan elde edildiğinde, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratır. Bu farklılıklar ödemeler dengesi tablosuna "net hata ve noksan" olarak yansıtılır. Ayrıca yine bu farklılıklar net hata ve noksan kalemine de "kalıntı" şeklinde yansır. Bu kalemi hesaplarken finans hesabından, cari işlemler hesabı ve sermaye hesabının çıkarılmasıyla yapılır.

NET HATA VE NOKSAN BELİRLEYİCİLERİ NELERDİR?

NHN olarak da anılan net hata ve noksan kalemi şu durumlarda oluşur:

İhracat ya da ithalat yapılması için ürünün hareketleri ile ödemenin farklı bilanço dönemlerinde belirtilmesinden oluşan zaman farkı

Gümrük işlemlerinde yapılan bildirim hataları

Ödemeler dengesinde yer alan farklı kalemlerde gelen gelirlerin sistemin dışına çıkartılması ya da işlem sırasında sistem dışından bir kaynak kullanımı sebebiyle gerçekleşen kayıt dışı durumlar ve işlemler

Bazı verilere ulaşmak için anket yolu kullanıldığında ortaya çıkan hatalar

Net hata ve noksan hesabını belirleyen kalemler net olarak bilinmeyebilir. Bazı varsayımlar yapılarak bu kalemleri belirleyebilmek mümkündür.