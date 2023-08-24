Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetlere güven ağustosta162.2'ye geriledi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:17

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ağustos’a ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini (FHGE) açıkladı.

Buna göre, 2023 Ağustos’ta FHGE, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak 162.2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği belirtilirken; son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği ifade edildi.

TALEPTE ARTIŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlendi.