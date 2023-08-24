Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:13

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, her ay faizin belirleneceği toplantının tarihini duyurdu. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı yurttaşları meraklandırdı. Peki, Merkez Bankası faiz karar ne zaman açıklanacak? Ağustos 2023 TCMB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü açıklanacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak. TCMB temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

AĞUSTOS 2023 FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.