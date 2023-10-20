Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:30

Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıları yenilenen anket sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,26 TL ve 38,64 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,0 iken bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİSİ DE ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,92 iken eylül anketinde yüzde 4,10 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,42’ye geriledi.