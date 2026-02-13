Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi değişti!

13.02.2026 10:22:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminleri de yukarı yönlü güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finans dünyasının temsilcilerinden oluşan 71 katılımcının yanıtladığı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları'nın anketin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, 12 ay sonrası beklentilerde sınırlı gerileme, 24 ay sonrası beklentilerde ise artış gözlendi.

Ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23’ten yüzde 24,11’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,20’den yüzde 22,10’a gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 16,94’ten yüzde 17,11’e yükseldi. Beş yıl sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 11,35 olarak kaydedildi.

12 VE 24 AY SONRASI BEKLENTİLERİN DAĞILIMI

Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentileri incelendiğinde, en yüksek olasılık yüzde 33,08 ile yüzde 21,00–22,99 aralığında yoğunlaştı.

Nokta tahminlere göre de katılımcıların yüzde 43,08’i enflasyonun bu aralıkta gerçekleşeceğini öngördü.

