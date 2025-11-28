Merkez Bankası altın açıklamaları tartışma yarattı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın altınla ilgili vurgusunu değerlendiren ekonomistlerden Arda Tunca, “Yastıkaltı altın gibi ‘savunma amaçlı’ tasarruf biçimlerinin hedef gösterilmesi, para politikasının toplumsal maliyetini yanlış adreslere yüklemek anlamına gelir” derken Dr. Murat Kubilay da altına talebin Merkez Bankası’nın geçmiş hatalarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Ancak İris Cibre amacın enflasyonun yükünü birine devretmek olmadığını şöyle savundu: “Altın fiyatındaki artış, sahiplerinin harcama, varlık alımı davranışlarını etkiliyor ve bu enflasyonist. Bu realite ile Merkez’in savaşması mümkün değil. Bu ancak mali politikalarla etkisinin azaltılabileceği bir olgu.”

Prof. Dr. Serap Durusoy ise açıklamaların geneliyle ilgili şu yorumu yaptı: “Söylemler dezenflasyon sürecinin yükünü ücretlilerin üstlenmeye devam edeceğini gösteriyor.”