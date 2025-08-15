Merkez Bankası anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu dönemde yüzde 16,92 oldu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu için dolar/TL tahmini bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, ağustos anketinde 43,96 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 47,70 TL’den 48,36 TL’ye çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör ve 18’i reel sektörden olmak üzere toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.