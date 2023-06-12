Merkez Bankası Başkanı Erkan, Marsh McLennan’dan istifa etti
Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan’ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan ve hakkında ABD’de dava açıldığı ortaya çıkan Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan yönetiminden ayrıldı.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre küresel finans danışmanlığı yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan’ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada “Marsh McLennan’daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu’ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan’a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı.
Erkan 2022’de, Fortune 500’de yer alan Marsh McLennan’ın yönetim kuruluna katılmış, bu süre zarfında Denetim ve Yönetim ile Yönetişim komitelerinde görev almıştı.
Erkan geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkanı olarak atanmış, böylelikle TCMB’nin ilk kadın başkanı olmuştu.
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