Yandaş medya Hafize Gaye Erkan’ı övüyor ama… Fatih Altaylı: 'Bir sonraki nesilde Boğaziçili bakan bulamayacağız'

Yayınlanma: 11.06.2023 - 14:41

Güncelleme: 11.06.2023 - 14:41

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün "Boğaziçili bulabilecek misiniz!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın geçmişte haberlerinin çıktığına değinerek yandaş medyanın Erkan'ın 'Boğaziçili' olmasını ön plana çıkardığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Erkan’ın atanmasına “çok da sıcak bakmadığını” aktaran Altaylı, “Merkez Bankacılığının bambaşka bir iş olduğunu, Erkan’ın bununla ilgili bir tecrübesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu söylemiş. ABD’deki bankacılık macerasının da uluslararası saygınlıkta sorun yaratacağından söz etmiş” ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Son günlerin en çok konuşulan mevzuları arasında Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan geliyor. Hırslı ve çalışkan bir öğrencilik dönemini işaret eden müthiş eğitim hayatından bahsediyor herkes. Bunun temel nedeni ise muhalif görünüp, aslında iktidarın mesajlarını iktidara ve iktidar medyasına uzak “Beyaz Türklere” iletmek için iktidarla işbirliği içinde olan medyada başlatılan Gaye Erkan övgüleri.

Ben ise adının ilk geçtiği günlerde “Eksik CV ile iş bulunur mu” başlıklı yazımla Gaye Erkan’ın gözlerden ısrarla gizlenmeye çalışılan First Republic Bank’daki eş CEO’luk döneminden söz ettim. Açıkçası Gaye Erkan’la ilgili ABD ekonomi basınında olumlu bir satır bulmak zor ancak öğrencilik yıllarının sonundan bu yana Türkiye’de medya ile arası çok iyi.

Ekonomi ve iktidar kulislerinden gelen bilgilere göre ise Türk ekonomisinin yeni patronu Mehmet Şimşek , Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasına çok da sıcak bakmamış hatta bu yöndeki bazı itirazlarını da yapmış. Merkez Bankacılığının bambaşka bir iş olduğunu, Erkan’ın bununla ilgili bir tecrübesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu söylemiş. ABD’deki bankacılık macerasının da uluslararası saygınlıkta sorun yaratacağından söz etmiş. Bu fikri kendisi ile görüştükten sonra da pek değişmediği için atama gecikmiş ama sonunda Şimşek ikna edilmiş. Yani bu atamanın Şimşek’e rağmen yapıldığı söyleniyor ama bunlar hep 2. elden bilgiler.

Kimileri ise hafif kinayeli bir şekilde “O geldiğinde First National Bank zaten batıktı. O kurtarmak için getirildi ama kurtaramadı” diyorlar ve “Şimdi de durum aynı. Belki o tecrübesi burada işe yarar” diyerek TCMB’nin durumuna atıf yapıyorlar. Benim bu yazıyı kaleme alma nedenim ise bambaşka. Bugün kabinede Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği mezunu iki bakanımız var. Ve gizli ya da açık iktidar yanlısı basın bu iki bakanın eğitimini öne çıkarıyor. Ve bu iktidar döneminde Boğaziçi Üniversitesi hızla yok ediliyor. Bir sonraki nesilde Boğaziçi Üniversiteli ve eğitimi ile övünülecek Bakan zannederim bulamayacağız.

Asıl felaket burada. Kimse bundan söz etmiyor."