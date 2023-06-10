Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan resmen Twitter’da
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanmasının ardından adına birçok sahte Twitter hesabı açılan Hafize Gaye Erkan, resmi hesabıyla Twitter’a giriş yaptı.
Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabı açtı.
Erkan’ın Twitter hesabında hiçbir paylaşım yapılmadığı ancak hesabın 2015 yılında Twitter’a katıldığı görülüyor.
Gaye Erkan'ın, resmi hesabından sadece Merkez Bankası sosyal medya hesaplarıyla birlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i takip ettiği görüldü.
SAHTE HESAPLARA KARŞI UYARI YAPILMIŞTI
Erkan’ın atama kararının duyurulması ardından adına birçok sahte hesap açılırken Merkez Bankası yetkilileri, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığını bildirmişti.
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