Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a Meclis’te ‘enflasyon’ tepkisi: ‘Yeni suçlu yastık lobisi’

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini söyledi.

CHP ise Meclis’te sunum yapan Karahan’a, altın talebinin enflasyonla mücadeleyi zayıflattığına yönelik açıklamasını hatırlatarak “Yeni lobi yastık lobisi mi? Enflasyonun gerçek sebebini bulduk. Evdeki teyzeler, hacı nineler, dayılar” dedi.

Karahan dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Karahan’ı “Enflasyonun sebebi yastık altındaki 500 milyar dolar” pankartlarıyla karşılayan CHP’nin Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Karahan’ın da siyasete uyduğuna işaret ederek “Türkiye’de faiz yükselirse faiz lobisi. Dolar yükselirse dolar lobisi. Patates, soğan lobisi, ‘sebze terör örgütü’ bugün de enflasyonun gerçek sebebini bulduk. Enflasyonun sorumlusu yatak odası, yastık lobisi” dedi.

İktidara tepki gösteren Ağbaba, “Şimdi bunları kutlamak lazım. Hiç kendilerinin suçu yok. Suç kimin? Bazen patatesin, bazen hıyarın, bazen domatesin, bazen faiz lobisi, bazen üst akıl, kim olduğunu da bilmiyoruz.

SIKI PARA SÜRECEK

Karahan ise sunumunda sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettiklerini söyledi.

Yurtiçi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde seyrettiğini belirten Karahan, “2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Olumsuz hava koşullarının gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığı mesajını veren Karahan’ın sunumunda, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracaklarını da vurguladı ve “Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dezenflasyon süreci hazirandan bu yana sürüyor ancak yavaşladı.