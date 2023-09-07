Hafize Gaye Erkan 'enflasyon' için 2024'ü işaret etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'enflasyon' ile ilgili "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:12
Hafize Gaye Erkan 'enflasyon' için 2024'ü işaret etti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik.

"İYİLEŞME SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk lirasına güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk lirasına geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır."


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