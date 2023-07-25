Erdoğan'dan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ekibine üstü kapalı 'faiz' uyarısı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:37

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nas var Nas” ve “Bu kardeşiniz burada olduğu sürece faiz düşmeye devam edecek” çıkışlarının ardından Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8,50'ye çekilmişti. Merkez Bankası mart, nisan mayıs ayında ise politika faizini 8.50'de sabit tuttu.

AKP iktidarının yanlış politikalarla bozduğu ekonomideki dengeleri ise Merkez Bankası faiz artırarak "düzeltmeye" çalışıyor.

Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu bu kapsamda 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Haziran ayında politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Son olarak yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ikinci toplantısını yapan Kurul, politika faizini Temmuzda 250 puan artışla 15'ten yüzde 17.50'ye yükseltti. Faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

ERDOĞAN'IN 'TAVSİYESİ'Nİ AKTARDI

İktidara yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın iletişim stratejisini eleştirdiği yazısında "Ekonomide ciddi bir iletişim stratejisine" ihtiyaç duyulduğunu hatırlatma görevimiz bulunuyor. Hızlı toplantılar, twitter paylaşımları, Para Politikası Kurulu metinleri bir yere kadar idare ediyor" dedi.

Müderrisoğlu, faiz politikalarıyla ilgili olarak Erdoğan'ın Bakan Şimşek ve Merkez Bankası ekibine uyarıda bulunduğunu belirtti. Sabah yazarı, bu bilgiyi köşesinde şu sözlerle aktardı:

"Ve mutlaka Sn. Cumhurbaşkanımızın genel yaklaşımı ve duyarlılığının ön planda tutulması da bütün bu denklemin asli noktasına işaret ediyor. Şimdilik söyleyebileceğimiz şu ki... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!"