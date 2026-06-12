Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Olumlu görünüm devam ediyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 69. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirirken, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

Karahan, bankacılık sektörünün dezenflasyon sürecindeki rolüne dikkat çekerek, "Bankalar dezenflasyonun en önemli aktörü" ifadelerini kullandı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, enerji fiyatlarındaki artışın fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Karahan, "Enerji baskısı enflasyon üzerinde hissediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla devam ettiriyoruz. 2025 son çeyrekten itibaren artan krediler konusunda bir dizi adım attık" dedi.

Nisan ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir yükseliş görüldüğünü belirten Karahan, "Enflasyon ana eğiliminde nisan ayında bir miktar artış oldu. Eşelmobil ile enflasyona etkiyi bir miktar sınırladık. İç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyona destek vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KREDİ BÜYÜMESİ TEDBİRLERLE YAVAŞLADI

Bankacılık sektörünün gelir yapısına da değinen Karahan, son yıllarda yükselen enflasyonun sektör gelirlerinin milli gelir içindeki payını azalttığını söyledi.

Karahan, "Son yıllarda enflasyonun artması, bankacılık sektörü gelirlerinin milli gelire oranı gerilemeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi büyümesine yönelik alınan önlemlerin etkilerine de işaret eden Karahan, "Enerji fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle enflasyonda nisan ayında bir artış gerçekleşti. 2025 yılının 2. yarısından itibaren belirgin şekilde hızlanan kredi büyümesinin alınan tedbirlerle yavaşladığı görülüyor" dedi.

MAKROİHTİYATİ TEDBİRLER VURGUSU

Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Karahan, fiyat istikrarına bağlı kalmanın önemine dikkat çekti.

Karahan, "Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde fiyat istikrarına bağlı kalmamız ve bu yönde kararlı şekilde ilerlememiz gerekiyor. Makroihtiyati tedbirleri, sıkı para politikasına destek olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TL mevduatı destekleyici adımların sürdüğünü belirten Karahan, "Bankacılık sektörünün sağlıklı büyümesi için düşük ve istikrarlı enflasyon önemli. TL mevduat payını artıran düzenlemeleri koşullara göre revize ederek uyguluyoruz" dedi.

YURTDIŞI FİNANMANDA OLUMLU GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

TCMB Başkanı Karahan, dış finansman koşullarına ilişkin değerlendirmesinde de olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

Karahan, "Yurtdışı finansman tarafında olumlu görünüm devam ediyor" ifadelerini kullanırken, son yıllarda yaşanan ekonomik şokların makroihtiyati araçların önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Karahan, "Son yıllarda yaşanan şoklar fiyat istikrarının sağlanmasında makroihtiyati araçların tamamlayıcı rolü olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.