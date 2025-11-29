Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon görünümünü değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, İstanbul'da "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda" görüşünü paylaştı.

Geçici faktörlerin azalmasının beklendiğini bildiren Karahan, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Karahan, giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler gösterdiğini vurguladı.

KİRA ENFLASYONU

Kira enflasyonunda yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Karahan, "Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Karahan, anket katılımcıları arasındaki görüş farklılığının azaldığına dikkati çekti.

KARAMSAR EĞİLİM AZALDI DENİLDİ

Karahan, piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilimin azaldığını kaydetti.

Karahan, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Perakende satışlar ve kart harcamalarının devam eden tüketim yavaşlamasını takip ettiğini dile getiren Karahan, "Bileşik işgücü piyasası koşulları endeksi, işgücü piyasasındaki sıkışıklığın azaldığını teyit ediyor" ifadesini kullandı.

Karahan son olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para Politikası Kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."