Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarının yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak'

22 Mart 2022 Salı, 17:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) iş dünyası ile bir araya geldi.

Bloomberght'nin aktardığına göre Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada yurt dışında ikamet eden tüzel kişilerin YUVAM hesaplarına katılabilmesinin önünü açan değişikliğe ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Kavcıoğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar düzeyinde, bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı.

YUVAM HESABI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı.

Buna göre 1 Şubat 2022 tarihli YUVAM hesapları hakkında tebliğin amaç ve tanımlar bölümlerinde 'Yurt dışında yerleşik vatandaş' ifadesi 'yurt dışında yerleşik kişiler' olarak değiştirildi.

Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı:

"Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler."

Fıkranın devamında ise bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.

YUVAM hesabında da DTH ve altın hesaplarının dönüşümünde olduğu gibi masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.