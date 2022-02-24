MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan TOBB üyelerine: Bankalara baskı yapın
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda "Daha düşük faiz için bankalara baskı yapın" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Geçen haftalarda TOBB tarafından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile oda başkanlarının katıldığı istişare toplantısı düzenlenmişti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nureddin Özdebir, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’in katılımıyla gerçekleştirilen ASO şubat ayı meclis toplantısında bu görüşmeyi gündeme getirdi.
"BASKI YAPIN"
Özdebir, “MB Başkanı, daha düşük faiz için bankalara baskı yapın ifadesini kullandı. Bizlerin herhangi bir baskı yapması ya da bu şekilde sonuç alması mümkün değil. Mevduat toplama yetkisi devletin olup belirli kanun ve düzenlemelerle bu yetki bankalara ve özel kurumlara devredilmiştir” dedi. Devletten alınan bu yetkinin mevduat toplayan kurumlar tarafından suiistimal edildiğine işaret eden Özdebir, “Devletin ilgili kurumlarının bu durumu istismar edenlere gerekli yaptırımları uygulaması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Özdebir, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesi halinde emtia fiyatlarında yaşanacak artışın enflasyonu yükselteceğini dile getirdi. Özdebir, firmaların döviz kuru ve faiz oranı şoklarına karşı pandemiden önceki döneme göre daha yüksek düzeyde “kırılgan” olduklarını belirtirken yüksek enflasyona en fazla etki yapanlar arasında “politika tercihinin” de bulunduğunu vurguladı.
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