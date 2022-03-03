Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor'

03 Mart 2022 Perşembe, 16:57

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler ile bir araya geldiği istişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin 81 ilinde sanayi üretimine odaklanan ilk ve tek planlı sanayi alanları olduğuna vurgu yaparak, Merkez Bankası’nın aldığı kararların ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren OSB sanayicileri için kritik önemde olduğunu söyledi.

“ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT FİNANSE EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK”

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin başarılı bir sınav verdiğini savundu. Kavcıoğlu, şunları söyledi:

“Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli bir yeri var. Türkiye 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdi ve sanayicilerin büyük gayreti ile dünya konjonktüründe başarılı bir sınav veriyor. Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz. Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edilecek. Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz.”

"YENİ DESTEK MEKANİZMALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ"

OSBÜK Başkanı Kütükcü ise konuşmasında Merkez Bankası’nın piyasaları regüle eden tüm adımları ve 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli yatırım kredileri için Kavcıoğlu'na teşekkür etti ve OSB’lerin taleplerini iletti. Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını belirten Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi. Kütükcü, şöyle konuştu:

“Şu anda tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız.”

KUR KORUMALI HESAPTA VADENİN KISALTILMASINI TALEP ETTİ

Kredi Garanti Fonu desteklerindeki limitlerin de artırılması gerektiğinin söyleyen Kütükcü, sanayicilerin 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında' vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi talebini de ileterek, bu konuda Merkez Bankası Başkanı'ndan destek istedi.