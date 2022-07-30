Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO Meclisi’nde buluştuğu sanayicilerle tartıştı: 'Kimse dövizi bozmuyor'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin dünkü temmuz ayı olağan toplantısı, sanayiciler ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında döviz tartışmasına ve kavgasına sahne oldu.

Toplantının açılışını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, faiz maliyetlerinin düşürülmesine dönük çalışmaların en güçlü taraftarı olduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Ancak ekonomik güven ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan birtakım adımlar kısa vadede yüksek faize dönük bazı çözümler getirse dahi, oluşturduğu güven kırılganlıkları, beklentilerdeki bozulmaların etkisiyle daha uzun vadede hem finansal kaynaklara erişimi zorlaştırmakta hem maliyetini artıryor.”

Kavcıoğlu ise dünyanın fırtınalı zamandan geçtiğini, sanayicinin bu fırtınayı hem kendi çabaları hem TCMB’nin sağladığı finansal koşullar sayesinde olabilecek en iyi şekilde geçirdiğini belirtirken şuna vurgu yaptı: “Para politikamızı ve modelimizi değiştirmeyeceğiz.” Kavcıoğlu, meclis üyelerinin özellikli döviz ve krediye ilişkin sorularını ise özetle şöyle yanıtladı:

Bir trilyon verilmiş kaynak var ama herkes şikâyet ediyor, nerede bu para? Verilen kaynakların bir kısmı ile herkes döviz aldı biliyorum. Döviz hastalığı var kimse dövizi bozmuyor.

Hesabında çok fazla döviz varken hâlâ bankalardan ucuz kredi alıp döviz almanın önüne geçmek amacımız. Bankacılık sektöründe yüzde 15-16 ile verilen ucuz kredi ile kimse döviz almasın, mal stoku yapmasın.

Kavcıoğlu’nun bu sözleri üzerine araya giren Bahçıvan ise üretim ihtiyaçları nedeniyle mal alanların zan altında bırakılmamasını istedi. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da sanayiciye daha yakın olunmasını önerdi.