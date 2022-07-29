CHP'li Özgür Karabat'tan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na istifa çağrısı

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:38

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42’den yüzde 60’a yükseltti CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu istifaya davet etti.

Enflasyon tahmini hakkında da açıklama yapan Şahap Kavcıoğlu “2022 sonunda yüzde 60.4, 2023 sonunda yüzde 19.2 ve 2024 sonunda yüzde 8.8 olarak güncelledik” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre 2022 yıl sonu yüzde 42 olan enflasyon tahmini yüzde 60’a yükselmiş oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat TELE1’e yaptığı görüntülü ve yazılı açıklamada Kavcıoğlu’nu istifaya davet etti. Karabat açıklamasında "Kavcıoğlu’nun enflasyon tahmininde 4 ayda 17,6 puanlık sapma oldu. Kavcıoğlu derhal görevinden istifa etmelidir. Yerine, AKP’ye değil milletine hizmet edecek liyakatli bir isim geçmelidir” dedi.

Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“DERHAL İSTİFA ETMELİDİR”

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AKP’nin savrulan ekonomi politikasını yine gözler önüne serdi. Kavcıoğlu, Nisan ayında yıl sonu enflasyonunu yüzde 42,8’e düşürme sözü vermişti. Şimdi ise yılsonu enflasyon tahminini yüzde 60,4’e yükseltti. Kavcıoğlu’nun enflasyon tahmininde 4 ayda 17,6 puanlık sapma oldu. Kavcıoğlu derhal görevinden istifa etmelidir. Yerine, AKP’ye değil milletine hizmet edecek liyakatli bir isim geçmelidir.

“BUNUN SEBEBİ BECERİKSİZLİKTİR”

Esas görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın düştüğü durum içler acısıdır. Para politikalarını işlevsiz hale getiren Kavcıoğlu, AKP’nin bilinçsiz piyasa oyunlarına koskoca kurumu alet etmiştir.

Kavcıoğlu göreve geldiğinden bu yana Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve enflasyon katlanarak artmıştır. 4 ayda yüzde 17,6 puanlık sapma oluyorsa, bunun sebebi beceriksizliktir. Ve acı olan şudur ki, 17,6 puanlık sapmayı sanki 1-2 puanmış gibi çok rahat bir şekilde anlatmıştır. Enflasyondaki her artış, işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin sofrasından kısmasına, yoksulluğunun artmasına neden oluyor. Kavcıoğlu da aynı Hazine Bakanı Nureddin Nebati gibi bu durumun başta gelen sorumlularındandır.

“TSUNAMİ ÜZERİMİZE GELİYOR”

Önümüzdeki aylarda bu hedefi yine revize edecekler. Göreceksiniz, yıl sonunda resmi enflasyon bile 3 hanelere dayanacaktır. Enerji ve emtia fiyatları artarken, ABD ve Avrupa Birliği merkez bankaları art arda faiz silahını kullanırken, bizim ne para politikamız ne de bir ekonomi planımız bulunuyor. Birkaç aya kalmaz tsunami gibi üzerimize yeni bir kur şoku geleceğe benziyor.