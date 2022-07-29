Son Dakika: Kavcıoğlu'ndan sanayicilerin krediye erişimine yönelik açıklama

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:25

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) meclis toplantısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı. Toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ardından konuşan Kavcıoğlu enflayson, büyüme oranı ve sanayicilerin kredi kullanımına yönelik pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: