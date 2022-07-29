Son Dakika: Kavcıoğlu'ndan sanayicilerin krediye erişimine yönelik açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO meclis toplantısında konuştu.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) meclis toplantısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı. Toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ardından konuşan Kavcıoğlu enflayson, büyüme oranı ve sanayicilerin kredi kullanımına yönelik pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir büyüme peformansı sergiledi.
- İkinci çeyrekteki büyümenin ilk çeyreğe (yüzde 7.3) yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.
- Makine-teçhizat yatırımlarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede devam ettiği görülüyor. Makine-teçhizat yatırımları ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak.
- Yurt içi iktisadi faaliyet negatif arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde güçlü seyrini sürdürmüştür.
- Sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarına arz yönlü desteğin devamı için gerekli olan yatırım ihtiyacının ulaşılabilir, uzun vadeli ve düşük maliyetli Türk lirası finansman ile karşılanması önem arz etmektedir.
- Türkiye ekonomisi büyürken eş zamanlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır.
- Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkânı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar ABD doları finansman sağlanmıştır. Kullandırılan reeskont kredisi maliyetleri piyasa faizlerinin çok altında olup firmaların finansman giderlerinin makul seviyelerde seyretmesine katkı sağlamaktadır. Merkez Bankası tarafından reeskont kredisi kullanan firmalara 2017 yılından itibaren uygun faiz koşullarının sunulmasıyla yıllık ortalama 250 milyon ABD dolarına ulaşan maliyet avantajı sağlanmıştır.
- Geçen yılın ilk yarısına kıyasla 2022 yılının ilk altı ayında reeskont kredisi kullanan firma sayısı 2199’dan 4476’ya; kredi kullanım tutarı da 9.3 milyar ABD dolarından 11.1 milyar ABD dolarına yükselmiştir.
- Hedefli kredi politikamızda kaynakların yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artıracak yönde ve uygun şartlarda sağlanması temel ilkemizdir. Bu nedenle, krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz.
- Merkez Bankası olarak sanayi dostu politikalarımızla yanınızda olacağız.
- Enerji ve emtia fiyatlarında kısmi bir iyileşme kaydedilmiştir.
- Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız.
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Alevler otele sıçradı!