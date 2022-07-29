29 Temmuz 2022 Cuma, 18:26

Ekonomi politikaları ile ilgili son dönemde Türkiye'de gerçekleşen en ilginç toplantı İstanbul Sanayi Odası (İSO) çatısı altında gerçekleştirildi.

Toplantıda yüksek faizle kredi almak durumda kaldığını ifade eden sanayiciye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, "Alma abicim alma" diye tepki gösterdi.

Kavcıoğlu sanayiciyi stokçulukla suçladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan bu yorumu sert bir dille eleştirdi. Bahçıvan, "Kendisini enflasyondan korumak için döviz alan veya stok tutan sanayiciyi aynı çatı altında tutmayız” dedi.

Bahçıvan, “Tedarik sıkıntısı olan bir dünyadan geliyoruz. Sizin her bir cümleniz çok kıymetli. Stok konusunda hiçbir Türk ihracatçısı stoku içerisinde envanteri istismar etmek için kullanmamaktadır.

Hiçbirimizi stok yapmaktan mutlu değiliz. Taktire dönmesi gereken bir başarıyı stokçuluk olarak anlatırsanız bu büyük sorun yaratır" diye konuştu.

Bahçıvan, "Bunları çok tehlikeli ithamlar olarak görüyorum. Talihsiz bir söylemler" diye ekledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise "Bu bir itham değildir" diyerek sözünü kesti ve "Ucuz kredileri alıp döviz satın alanlar, stok yapanlar vakadır. Bunları kendi içinizde konuşup çözmeniz lazım. Türkiye'nin sorunlarından biridir. Merkez Bankası Başkanı olarak benim görev alanıma da girmiyor. 1 trilyon kredi kullanılmış 6 ayda ve bunun faiz oranı yüzde 16. Bu kaynakların doğru yere gidip gitmediğini konuşmamız lazım. İşte buradaki tespitleri paylaştım. Yanlış yapana yanlış yaptı diyeceğiz” şeklinde konuştu.