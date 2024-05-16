Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum

Merkez Bankası, toplam rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından, geçen haftayı artışla tamamladı. 10 Mayıs haftasında döviz rezervi 7,5 milyar dolar artarak 134 milyar dolar oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:46
Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum
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TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.


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