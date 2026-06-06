Merkez Bankası duyurdu: Parolapara'nın faaliyet izni resmen iptal edildi

İstanbul merkezli operasyonla yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edilen Parolapara'nın elektronik para kuruluşu lisansı, TCMB kararıyla geri alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAALİYET İZNİ GERİ ALINDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri (16'ncı maddenin birinci fıkrasının ç bendi, 19'uncu ve 21'inci maddeleri) uyarınca alındığı bildirildi.

RAPORDA SİSTEMATİK EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

İptal kararının hemen öncesinde şirket, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu ile gündeme gelmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimler ile iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği kaydedildi.

Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi başta olmak üzere şirkette birçok alanda sistematik eksiklikler bulunduğu tespit edildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı tespit edilen 26 şüpheli teknik takibe alındı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.