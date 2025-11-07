Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: SGK uzmanı asgari ücret zammını sil baştan hesapladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu sunumunda yeni hedefleri açıkladı. Karahan, “2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyoruz” dedi.

Bu açıklama SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklileri ile asgari ücretliler için yapılacak zam hesaplamalarını doğrudan etkiledi.

HER MAAŞ DEĞİŞECEK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası’nın revize ettiği oranları değerlendirdi. Erdursun, “Merkez Bankası yıl sonu hedefini yüzde 31-33 oranında değiştirdi. Ben zaten yıl sonu enflasyonunun bu bant aralığında çıkacağını söylüyordum. Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,10, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 enflasyon farkı verilecek” dedi.

YÜZDE 33 SENARYOSUNDA ZAM ORANLARI

Erdursun, yüzde 33’lük enflasyon tahminine göre hesaplamayı paylaştı:

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,95, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20,49 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Erdursun’a göre mevcut 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, yıl sonu zamlarıyla birlikte yaklaşık 19 bin 250 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIRIM İHTİMALİ

SGK uzmanı Erdursun, asgari ücretliler için tabloyu şöyle özetledi:

Hedeflenen enflasyon aşıldı. Yıl başında asgari ücretliye yüzde 30 artış yapılmıştı. Şimdi enflasyon yıl sonunda yüzde 33 çıkarsa yıl başında verilen artışa ek olarak yüzde 3’lük bir artış daha olabilir. Böylece toplam artış yüzde 19-20’ye ulaşabilir. İşveren tarafı da görüşmelerde ekstra katkı sunarsa asgari ücret zammı yüzde 25’e kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Erdursun kendi tahminini de paylaştı:

Ben yüzde 20 asgari ücret zammı bekliyorum. Açıklanacak enflasyon rakamı ile asgari ücret yıl sonunda 27 bin 500 lira bandında olabilir.

ENFLASYON HEDEFİ VE ÜCRET POLİTİKALARI

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin memur ve emekli maaşlarını olduğu kadar özel sektör ücret politikalarını da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşirse, asgari ücret için ara zam tartışmaları yeniden gündeme gelebilir.