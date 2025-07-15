Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısını bu ay gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Piyasalar, alınacak faiz kararına odaklanırken, yatırımcılar Merkez Bankası'nın adımlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz Merkez Bankası faizi kararı beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı 24 Temmuz'da gerçekleşecek ve faiz kararı aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.

Bir sonraki toplantı ise 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 TEMMUZ TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, enflasyon rakamlarındaki düşüşün ardından faiz kararında da bir indirim olması beklentisinde.

2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.