Emlak Konut kampanyası başvuruları bitti mi? Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler?

Emlak Konut kampanyası başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Emlak Konut kampanyası başvuruları bitti mi? Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler?

Emlak Konut kampanyası başvuruları bitti mi? Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:36

Emlak Konut kampanyası 2025 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün Emlak Konut ile orta gelirliler için konut kampanyası hazırladıklarını duyurmuştu. Peki, Emlak Konut kampanyası başvuruları bitti mi? Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak Konut kampanyası için başvurular 19 Şubat Salı günü başlamış, orta gelirliye yönelik düzenlenen kampanyanın son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlenmişti. Ancak bu süre daha sonra uzatılarak 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.


Etiketler: #Emlak Konut kampanyası #Emlak Konut #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

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