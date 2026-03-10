Merkez Bankası faiz kararı 2026 Mart ayıyla beraber ekonominin ana gündem konularından oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB yılın ikinci faiz kararını 12 Mart Perşembe günü açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından alınacak kararın saat 14.00 civarında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA'nın düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.