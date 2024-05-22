Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarih, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:08
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarını da etkileyen TCMB faizinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni haftaya 268,5'den başladı.


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