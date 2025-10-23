Geçtiğimiz ay açıklanan faiz kararında faiz yüzde 40.5 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı ekim ayı faiz kararına odaklandı.

AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketine 22 ekonomist, faizin düşürülmesini bekliyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.